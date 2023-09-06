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        Rıdvan Aşar: Bu şekilde devam ederse, kulübün üst ligleri görmesi hayal olur

        Mardin1969Spor Başkanı Rıdvan Aşar, "Mardin´in her yönüyle eksiklikleri var. Altyapı yok, tesisleşme yok, kurumsallaşma yok. Bu konulardan mustaribiz, canımız yanıyor. Bu şekilde devam ederse hiç kimse buralarda duramaz ve Mardin Spor´un üst ligleri görmesi hayal olur. Tesisleşme olursa Mardin Spor ileriye gider, ileriye giderse diğer ilçeler de ileriye gider ve futbol anlayışı gelişir. Onun dışında biraz zor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:05
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        Rıdvan Aşar: Bu şekilde devam ederse, kulübün üst ligleri görmesi hayal olur
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        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Cumartesi günü ligin ilk haftasında Karabük İdmanyurdu Spor ile oynayacağı maç öncesi, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi. Kulüp binasında yapılan toplantıda konuşan Aşar, tesisleşme ve alt yapı sorunuyla ilgili ciddi sıkıntılarının olduğunu söyledi. Başkan Aşar, "Ankara´daki bürokrasi lobimiz gerçekten güçlü, Bakanlardan tutun Genelkurmay Başkanı´na kadar çok güçlü bir ekibimiz var. Bu bizim için bir fırsattır. Bu dönemde bir olup tesisleşme konusunda istediğimizi alamazsak bir daha alma şansımız olmaz. Yanı başımızda Batman´ı görüyoruz, Mehmet Şimşek neler yaptı? Küme düşmüş bir takımı alıp yaklaşık 100 milyon TL bütçe ile adamları uçurdu, uçuyorlar. Bizler zar zor 15 günlük kamp yaptık, Batman 3 etap kamp yaptı.  Batman´dan ne eksiğimiz var? Hiçbir eksiğimiz yok. Ama bürokrasileri güçlü. Biz 15 gün Bolu´da kaldık, bizi sadece eş-dost ziyaret etti. Batman, Kızılcahamam´da kamp yaptı, Mehmet Şimşek 3 sefer takımı ziyaret etti. Birlik var diye gidiyor, birlik olmasaydı gitmezdi. Bizde ise herkes `ben´ diyor ve kendi tarafına çekiyor. Mardin´in her yönüyle eksiklikleri var. Altyapı yok, tesisleşme yok, kurumsallaşma yok. Bu konulardan müzdaripiz, canımız yanıyor. Bu şekilde devam ederse hiç kimse buralarda duramaz ve Mardin Spor´un üst ligleri görmesi hayal olur. Tesisleşme olursa Mardin Spor ileriye gider, ileriye giderse diğer ilçeler de ileriye gider ve futbol anlayışı gelişir. Onun dışında biraz zor. Biz sadece yaraya merhemiz, Mardin Spor´a merhem olarak bu sene de gideceğiz. İyileştiremezsek seneye biri daha gelir o da iyileştiremezse küme düşer, gider. Altyapıda dışarıdan gelen 15 gencimiz var, Murat Aslanyavrusu altyapı teknik ekibin başı ve şu an bu ekibi `nerede yatıracağız´ diye kara kara düşünüyoruz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 

        Basın toplantısından görüntüler

        Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar´ın açıklaması

        Genel ve detay görüntüler

        DHA-Spor Türkiye-Mardin Salih KESKİN

        2023-09-06 19:03:43

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