Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntülendi

        Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi'nin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağışı sonrası beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valiliği, etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi Kasımiye Medresesi'nin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Mardin'in ilim ve irfan merkezlerinden Kasımiye Medresesi'nin kar yağışıyla birlikte eşsiz bir görünüme büründüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Asırlardır ilmin, sabrın ve hikmetin mekanı olan bu kıymetli eser, beyaz örtüyle tarihi dokusunu ve manevi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Kasımiye Medresesi, her mevsim Mardin'in kültürel mirasını ve estetik zenginliğini yansıtmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        24 saatte metrekareye 190 kg yağış düştü! Turizmin başkenti sele teslim!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Eczanelerde bulunmayan ilaçlar için geri bildirim hattı devrede
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        "Kendine gel" çıkışı
        "Kendine gel" çıkışı
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Yaşlılarda kronik susuzluk demansa neden olabiliyor
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        60 metrelik dev kayanın üzerine kurulmuş... 1000 yıllık strateji!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Mardin'de Kasımiye Medresesi'nin kar altındaki manzarası dronla görüntülend...
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada
        Yüzeyi buz tutan havuzda yüzdü; o anlar kamerada
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tep...
        Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tep...
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, karla mücadele çalışmalarını inceledi
        Nusaybin Kaymakamı Çakır, karla mücadele çalışmalarını inceledi