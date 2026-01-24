Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.



Kılıç yaptığı yazılı açıklamada, huzur ortamını hedef alan saldırıya karşı bölgenin tüm dinamiklerinden tarihi bir birlik cevabı geldiğini belirtti.



Yaşanan olay sonrası kentin gösterdiği vakur duruşun önemine değinen Kılıç, şunları kaydetti:



"Mardin halkı, sivil toplum kuruluşları ve esnafıyla tek vücut olmuş, bu alçaklığa en sert cevabı meydanlarda vermiş ve bu kirli provokasyonu elinin tersiyle itmiştir. Halkımızın bu sağduyulu tavrı, bölge üzerinde hesap yapan odaklara verilen en net mesajdır. Şunu bir kez daha dünyaya haykırıyoruz, Türk ve Kürt kardeştir. Bu kardeşlik, günlük olayların, sığ tartışmaların çok ötesinde, bin yıllık bir vicdanın ve kader birliğinin sonucudur. Birliğimizi zayıflatmak isteyenlere vereceğimiz en güzel cevap, daha çok kenetlenmek, birbirimizin hukukuna daha çok sahip çıkmak ve kardeşliğimizin üzerine titremektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriye'deki Kürtler bizim öz ve öz kardeşlerimizdir. Geçmişin zalim rejimleri altında kimliği yok sayılan, ana dili yasaklanan Kürt kardeşlerimizin haklarını dünya platformunda en yüksek sesle savunan tek lider Sayın Erdoğan olmuştur. Biz, acıda da sevinçte de bir olan büyük bir milletiz."

