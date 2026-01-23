Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

        TFF 2. Lig'in 20. haftasında yarın oynanacak Mardin 1969 Spor, Somaspor maçı hava koşulları sebebiyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:39 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:39
        
        

        Mardin 1969 Spor Kulübünün açıklamasında, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Somaspor maçının, Somaspor kafilesinin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelendiği belirtildi.

        Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

