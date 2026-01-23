Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:21
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışması
        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Belediyenin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kar yağışıyla birlikte gece saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, başta ana arterler olmak üzere şehir merkezi ve kırsal mahalle yollarında tuzlama ve solüsyon uygulamaları gerçekleştirdi.

        Eş zamanlı olarak kar küreme ve temizlik çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etti.

        Ulaşım güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların günlük yaşamında herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla tüm ekipler görev yaptı.

        Özellikle ana arterler, kırsal mahalle yolları ve kritik geçiş noktalarında yürütülen karla mücadele çalışmaları, olumsuz hava koşulları sona erene kadar kesintisiz devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

