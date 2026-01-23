Habertürk
        Mardin'de 14 yaşındaki çocuk evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'de 14 yaşındaki çocuk evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:03
        Mardin'de 14 yaşındaki çocuk evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
        Mardin'in Derik ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kırsal Şahverdi Mahallesi'nin Çavuşlu mezrasında dün akşam bir evde çocukların yardım talebi üzerine eve giren çevredekiler, Nur Banu Ö'yü silahla vurulmuş halde buldu.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ailesiyle Antalya'da oturan Nur Banu Ö'nün halasının evinde misafir olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

