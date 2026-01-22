GÜNCELLEME - Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Mehmet Nuri A. (50), Naime A. (51) ve Rabia A. (66) yaşamını yitirdi, Abdulmenaf T. (32) ve Sultan A. (64) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
