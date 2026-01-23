Habertürk
Habertürk
        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 15:23 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:23
        Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.

        Kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar, tarihi yapılar ve araçlar beyaza büründü.


        Çocuklar sokaklarda kar topu oynadı, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

