Nusaybin'de kar yağışı etkili oluyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar, tarihi yapılar ve araçlar beyaza büründü. Çocuklar sokaklarda kar topu oynadı, bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

