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        Suriye´de vurulan petrol sahalarına Kamışlı'dan tanker ve TIR sevkiyatı

        SURİYE´ninkuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan hava harekatında vurulan Kahtaniye bölgesindeki petrol sahalarına, Mardin´in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden çok sayıda akaryakıt tankeri ile TIR sevk edildi. Terör örgütünün bu yolla petrolü başka noktalara taşımak istediği öğrenildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:00
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        Suriye´de vurulan petrol sahalarına Kamışlı'dan tanker ve TIR sevkiyatı
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        SURİYE´ninkuzeyindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan hava harekatında vurulan Kahtaniye bölgesindeki petrol sahalarına, Mardin´in Nusaybin ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden çok sayıda akaryakıt tankeri ile TIR sevk edildi. Terör örgütünün bu yolla petrolü başka noktalara taşımak istediği öğrenildi. 

        Suriye'nin kuzeyinden sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla 5 gün önce, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda başlatılan hava harekatı devam ediyor. Diyarbakır 8´inci Ana Jet Hava Üssü´nden bugün havalanan savaş uçakları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG´li teröristlere ait, aralarında petrol sahalarının da olduğu birçok hedefi vurdu.

        Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan ve terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentinden de hava harekatında vurulan ve petrol sahalarının olduğu 40 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye bölgesine çok sayıda akaryakıt tankeri ve TIR sevk edildi. Terör örgütünün, bu yolla petrolü başka bir noktaya taşımak istediği öğrenildi.

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