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        Mardin'de 2 kazada 11 yaralı

        MARDİN'inKızıltepe ve Midyat ilçelerinde, 2 ayrı trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:30
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        Mardin'de 2 kazada 11 yaralı
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        MARDİN'inKızıltepe ve Midyat ilçelerinde, 2 ayrı trafik kazasında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

        Midyat ilçesi kırsal Çavuşlu ve Erişti mahalleleri arasında gece saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Güldane P. (48),  Kadriye C. (30), Hediye Ç. (27), Meryem P. (18), Esma Nur C. (4), Osman P. (3) ve Delal P. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kızıltepe ilçesi Şenyurt kara yolunda meydana gelen diğer kazada ise, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki Kuntay K. (48), Esin K. (40), Seda Nur K. (15) ve Ömer Selami K. (13) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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