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        Halk otobüsü şarampole devrildi; 3 yolcu yaralı

        MARDİN'de, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:30
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        Halk otobüsü şarampole devrildi; 3 yolcu yaralı
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        MARDİN'de, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan 47 DB 235 plakalı otobüs, kent merkezinden Midyat ilçesine doğru seyir halindeyken Alıçlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüste bulunan H.İ.Ç. (27), T.A. (29) ve A.E. (33), yaralandı.

        İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ömerli ve Midyat Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle, bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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