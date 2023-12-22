Halk otobüsü şarampole devrildi; 3 yolcu yaralı

MARDİN'de, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Ömerli ilçesi kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan 47 DB 235 plakalı otobüs, kent merkezinden Midyat ilçesine doğru seyir halindeyken Alıçlı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle, sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Otobüste bulunan H.İ.Ç. (27), T.A. (29) ve A.E. (33), yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ömerli ve Midyat Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım, jandarma ekiplerinin aldığı önlemlerle, bir süre tek şeritten kontrollü olarak devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.