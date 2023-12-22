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        Mardin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:19
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        Mardin'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Ömerli-Midyat kara yolu Alıçlı mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Mardin Büyükşehir Belediyesine ait ilçeler arasında yolcu taşıyan otobüs devrildi.

        Kazada, otobüste bulunan H.Ç, T.A. ile A.E. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Ömerli ve Midyat devlet hastanelerine sevk edildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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