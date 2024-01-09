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        Mardin´de manastırın merdiveninden düşen rahibe, öldü

        MARDİN´in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı´nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:19 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:20
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        Mardin´de manastırın merdiveninden düşen rahibe, öldü
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        MARDİN´in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı´nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.

        Olay, Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi´ndeki Mor Gabriel Manastırı´nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Rahibe Hazme Can, iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü. Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can´ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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