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        İnşaatta üzerine devrilen duvarın altında can verdi

        MARDİN'in Midyat ilçesinde İlyas Kula (34) evinin 4´üncü katındaki inşaatta üzerine duvar devrilmesi sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:45
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        İnşaatta üzerine devrilen duvarın altında can verdi
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde İlyas Kula (34) evinin 4´üncü katındaki inşaatta üzerine duvar devrilmesi sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin 4´üncü katındaki inşaatta çalışan İlyas Kula, üzerine duvar düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Kula, Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kula´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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