İnşaatta üzerine devrilen duvarın altında can verdi

MARDİN'in Midyat ilçesinde İlyas Kula (34) evinin 4´üncü katındaki inşaatta üzerine duvar devrilmesi sonucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi´nde meydana geldi. Evinin 4´üncü katındaki inşaatta çalışan İlyas Kula, üzerine duvar düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Kula, Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kula´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.