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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden kitap desteği

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:14
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        Mardin Büyükşehir Belediyesinden kitap desteği
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşilli Gençlik Merkezine 1000 kitap desteğinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından yürütülen çalışmalarla kent genelindeki çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel, spor ve yaşam alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuluyor.

        Bu kapsamda Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yeşilli ilçesinde çocuk ve gençlerin hizmetine sunulan Gençlik Merkezine destekte bulunmak üzere harekete geçti.

        Gençlik Merkezine gelen çocuk ve gençlerin ders aralarında, boş vakitlerinde ya da zamanlarını kitap okuyarak geçirmelerine katkı sağlamak adına içerisinde 100 temel eserin de bulunduğu 1000 kitap hediye edldi.

        Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, Yeşilli Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ata Çakmak, çocukların ve gençlerin hediye edilen kitaplardan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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