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        Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı yaralandı

        MARDİN'in Artuklu Elçe Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya´nın (42) kullandığı otomobil, TIR´la çarpıştı. Kazada Kaya´nın eşi Gülsüm (40) ve kızı Beren Nisa (10) hayatını kaybetti, baba ve 6 yaşındaki diğer kızı yaralandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:30
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        Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı yaralandı
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        MARDİN'in Artuklu Elçe Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya´nın (42) kullandığı otomobil, TIR´la çarpıştı. Kazada Kaya´nın eşi Gülsüm (40) ve kızı Beren Nisa (10) hayatını kaybetti, baba ve 6 yaşındaki diğer kızı yaralandı.  

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi´nde meydana geldi. Artuklu Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya yönetimindeki 34 SP 2170 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACH 080 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları Aysima ile Beren Nisa Kaya yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Gülsüm ile kızı Beren Nisa Kaşa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülsüm ile Beren Nisa´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Fatih Kaya ve kızı Aysima Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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