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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:07
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kabala Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AH 396 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, devrildi.

        Araçta bulunan, H.A (27), M.T (20), M.Ç. (34) ve H.C. (21) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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