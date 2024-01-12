Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçede 3 yıl önce Karaboğa ve Akkuş aileleri arasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumet, bölgenin ileri gelenlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Husumetin sonlandırılması dolayısıyla düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, İl Müftüsü Enver Türkmen, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan ile iki ailenin üyeleri katıldı.

Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından kucaklaşarak barıştı.

Kaymakam Şahin, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

İl Müftüsü Türkmen de böyle güzel bir barış ortamında bulunduğundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkmen, "Bugün recep ayının başlangıcı. Bu ay barış ayıdır. Planlansa bile bu kadar güzel güne denk gelmezdi. Bugün bu ortama vesile olan başta kanaat önderleri olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Her iki aileyi de tebrik ediyorum. Sizler kendinize yakışanı yaptınız. Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.