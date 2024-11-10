Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Derik'te Şehit Kaymakam Safitürk için anma etkinliği

        MARDİN'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:55 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derik'te Şehit Kaymakam Safitürk için anma etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016’da terör örgütü PKK’nın bombalı saldırısında görevi başındayken şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, için anma töreni düzenlendi.

        10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristler tarafından makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk için ilçede anma programı yapıldı. Kaymakamlığın organizasyonuyla düzenlenen programa Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Şehit Kaymakam Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, dayısı Burhan Safitürk, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Safa Recep Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlit Taş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi’nde mevlit okunmasıyla başlayan anma programı ardından, Hükümet Konağı’nda bulunan Safitürk Anıtına karanfil bırakıldı, zeytin fidanı dikildi. Kültür Merkezi’nde devam eden programda programda Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Kaymakam Yunus Emre Bayraklı’nın destekleriyle Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ü anmak için Sakarya’ya Derikli'den gönderilen öğrencilerle canlı yayında bağlantı sağlanarak Şehit Kaymakam Safitürk’ün kabri başında ailesine Türk bayrağı hediye edildi. Dualar okundu.

        ‘ANISINI YAŞATACAĞIZ’

        İlçe Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, “Kaymakam ağabeyimizi burada anmaktan şeref duyuyoruz. Burada her esnafın dükkanında ve kamu kurumlarında şehidimizin fotoğrafı bulunmaktadır. Ama ondan daha önemlisi kalplerde, akıllarda hiçbir zaman silinmeyen bir anısı var. Biz Kaymakam ağabeyi tanıyamadık. İnşallah Rabbim cennetinde buluştursun. Biz şehit ağabeyin anısını biz ve bizden sonra gelecek olan kaymakamlarımız yaşatacak” dedi.

        Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, “Safitürk ailesi olarak Kaymakam beyin şahsında devletime çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Katılan tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum, çok sağ olun. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da, Diyarbakır ve Şanlıurfa ziyaretinden sonra Mardin’e geldiklerini belirterek, “Şehit Kaymakamımız Safitürk’ün merasimine katılmış olduk. Bizim için büyük bir gurur” şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının 7 projesine destek
        Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının 7 projesine destek
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Mardin'de Alo 153 Destek Hattı hizmet vermeye başladı
        Mardin'de Alo 153 Destek Hattı hizmet vermeye başladı