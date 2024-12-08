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        Mardin 1969 Spor - Edirnespor: 6-1

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 14'üncü hafta maçında Edirnespor'u konuk eden Mardin 1969 Spor; Serdar Yiğit, Ali Kemal Özkan ve Ahmet Teker'in attığı gollerle müsabakadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:25
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        Mardin 1969 Spor - Edirnespor: 6-1
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        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 14’üncü hafta maçında Edirnespor'u konuk eden Mardin 1969 Spor; Serdar Yiğit, Ali Kemal Özkan ve Ahmet Teker'in attığı gollerle müsabakadan 6-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

        Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Mardin 1969 Spor, 5’inci dakikada konuk ekip Edirnespor'un defasından seken topa düzgün bir vuruş yapan Ali Kemal Özkan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 8’inci dakikasında Ali Kemal, kendisinin ve takımının ikinci golünü penaltıdan attı: 2-0. Karşılaşmanın 30’uncu dakikasında Serdar Yiğit takımını 3-0 öne geçirdi. Mardin 1969 Spor Serdar Yiğit, 45+1'de kendisinin ikinci ve takımın 4’üncü golünü attı. Mardin 1969 Spor 4-0 üstünlükle soyunma odasına geçti.

        İkinci yarıda da Mardin 1969 Spor gollerine devam etti. Karşılaşmanın 52’nci dakikasında topu ceza sahasından uzaklaştıramayan Mardin 1969 Spor, golü kalesinde gördü. Edirnespor Kemal Can Aydemir attığı golle skoru 4-1 yaptı. Mardin 1969 Spor, bu gole 67’nci dakikada karşılık verdi. Mardin 1969 Spor kaptanı Ahmet Teker attığı golle skoru 5-1'e taşıdı. Karşılaşmanın 71’inci dakikasında 3 kez sahneye çıkan Serdar Yiğit, hat-trick yaparak skoru 6-1'e getirdi. Mardin 1969 Spor, 3 puanı 6 golle alarak liderliğini sürdürdü.

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