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        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:20
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        Nusaybin'de devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik (27) ile Muhammed Akman (18) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman ile Cihan Çelik yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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