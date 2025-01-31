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        Ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında öldü

        MARDİN'inNusaybin ilçesinde Azime Yıldız (62), ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:25
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        Ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında öldü
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        MARDİN’inNusaybin ilçesinde Azime Yıldız (62), ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga ötürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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