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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 30.01.2025 - 21:57
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BFB 825 plakalı otomobil, Yeşilli-Ömerli kara yolunun Hop Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Emrullah B. (22), Musab A. (25), Yusuf A. (19), Osman B. (20) ve İdris D. (19) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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