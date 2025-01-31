Midyat'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, okulların boya, temizlik, tadilat ve bakım işlerini yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca hükümlüler ilçedeki bazı okullarda yarıyıl tatili dolayısıyla çalışma yürütüyor.

Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Denetimli Serbestlik uzmanı psikolog Sait Ağırman Milli İrade Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, protokol çerçevesinde hükümlüler tarafından okulların bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Demir, "Yürütülen çalışmalardan dolayı memnun kaldık. Aynı zamanda bu personeller için de istenilen amaca ulaşılmış oldu. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Murat Aykat ise çalışma sayesinde okullarının temiz olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.