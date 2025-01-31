Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, okulların boya, temizlik, tadilat ve bakım işlerini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta hükümlüler okulların bakım işlerini yapıyor
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler, okulların boya, temizlik, tadilat ve bakım işlerini yapıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yapılan protokol uyarınca hükümlüler ilçedeki bazı okullarda yarıyıl tatili dolayısıyla çalışma yürütüyor.

        Midyat Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Denetimli Serbestlik uzmanı psikolog Sait Ağırman Milli İrade Ortaokulu'ndaki çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında bilgi veren Demir, protokol çerçevesinde hükümlüler tarafından okulların bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.

        Demir, "Yürütülen çalışmalardan dolayı memnun kaldık. Aynı zamanda bu personeller için de istenilen amaca ulaşılmış oldu. Emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

        Okul müdürü Murat Aykat ise çalışma sayesinde okullarının temiz olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobil tarlaya uçtu; 5 yaralı
        Mardin'de otomobil tarlaya uçtu; 5 yaralı
        Mardin'de cipin çarptığı kadın, öldü
        Mardin'de cipin çarptığı kadın, öldü
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Şırnak'ta devrilen odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif, öldü
        Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif, öldü