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        Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif, öldü

        MARDİN'in Midyat ilçesindeki evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Elif Tekin (9), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:05
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        Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif, öldü
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        MARDİN’in Midyat ilçesindeki evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Elif Tekin (9), hayatını kaybetti. Tekin'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Olay, dün, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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