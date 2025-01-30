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        Mardin'de otomobil tarlaya uçtu; 5 yaralı

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:31 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:35
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        Mardin'de otomobil tarlaya uçtu; 5 yaralı
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        MARDİN'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 07 BFB 825 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Musap A. (25), Emrullah B. (22), Osman B. (20), Yusuf A. (19) ve İdris D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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