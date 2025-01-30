Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yabancı plakalı otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 24 A 9900 Irak plakalı otomobil, kırsal Turgutlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sultan A'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Sultan A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sultan A'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.