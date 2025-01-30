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        Şırnak'ta devrilen odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:57
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        Şırnak'ta devrilen odun yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı
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        ŞIRNAK(A)- Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet Nuri Gozkıran yönetimindeki 33 ADZ 839 plakalı odun yüklü kamyon, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan konutları mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile kamyonda bulunan Halil Akdemir ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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