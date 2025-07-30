Anız yakıp görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medyada ‘koskocaman tarlayı çubukla yaktık’ notuyla paylaşılan anız yakılan görüntüler incelemeye alındı. Yapılan incelemede, anız yakan kişinin F.G. olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçeye bağlı kırsal Eşme Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada ‘koskocaman tarlayı çubukla yaktık’ notuyla paylaşan F.G. (15), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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