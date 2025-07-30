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        Anız yakıp görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada 'koskocaman tarlayı çubukla yaktık' notuyla paylaşan F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:54
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        Anız yakıp görüntüleri paylaşan 15 yaşındaki şüpheliye gözaltı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde elindeki çubuk ile anız yakarak görüntüleri sosyal medyada ‘koskocaman tarlayı çubukla yaktık’ notuyla paylaşan F.G. (15), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen sanal devriye faaliyeti sırasında, sosyal medyada ‘koskocaman tarlayı çubukla yaktık’ notuyla paylaşılan anız yakılan görüntüler incelemeye alındı. Yapılan incelemede, anız yakan kişinin F.G. olduğu belirlendi. Şüpheli, ilçeye bağlı kırsal Eşme Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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