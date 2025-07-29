Mardin 1969 Spor, anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni düzenledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, daha önce anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Bolu'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen törende, Nafican Yardımcı, Mert Miraç Altıntaş, Özgür Sert, Mehmet Yıldızaç, Erol Can Akdağ, Bünyamin Balat ve Ozan Suncak ile resmi sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Avşar, "Bu transferlerle takımımızın gücüne güç kattık. Yeni sezonda Mardin 1969 Spor olarak hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Futbolcularımıza güvenimiz tam. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı

Törene, yöneticiler Polat Kasap ve Şirvan Erdem'de katıldı.