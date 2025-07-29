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        Mardin 1969 Spor, anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni düzenledi

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, daha önce anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:55
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        Mardin 1969 Spor, anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni düzenledi
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        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, daha önce anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Bolu'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen törende, Nafican Yardımcı, Mert Miraç Altıntaş, Özgür Sert, Mehmet Yıldızaç, Erol Can Akdağ, Bünyamin Balat ve Ozan Suncak ile resmi sözleşme imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

        Avşar, "Bu transferlerle takımımızın gücüne güç kattık. Yeni sezonda Mardin 1969 Spor olarak hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Futbolcularımıza güvenimiz tam. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı

        Törene, yöneticiler Polat Kasap ve Şirvan Erdem'de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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