Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin 1969 Spor'da kombine biletler satışa çıktı

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kombine biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin 1969 Spor'da kombine biletler satışa çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un kombine biletleri satışa sunuldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu için kombine biletlerin satışa çıktığı belirtildi.

        Bu kapsamda, biletler maraton tribünü için 3 bin ve kapalı tribün için 15 bin liradan satışa sunuldu.

        Ayrıca takıma destek vermek isteyenler için de VIP kombine fiyatlarının 100 bin liradan satışa çıkarıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni düzenle...
        Mardin 1969 Spor, anlaşmaya vardığı 7 oyuncu için toplu imza töreni düzenle...
        Mardin'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı
        Mardin'de TIR'ın yakıt deposu patladı: 7 yaralı
        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        MARSU, içme suyu altyapı çalışmalarını sürdürüyor
        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı
        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı