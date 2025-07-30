Mardin'de yüksekten düşen kadın geçirdiği iki cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu

Mardin'de yüksekten düşme sonucu halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar oluşan genç kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Melissa Solay (22), 8 Temmuz'da merkez Artuklu ilçesinin 13 Mart Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düştü.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Solay'ın yapılan tetkiklerinde halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar tespit edildi.

Ameliyata alınan genç kadının önce hasar gören dalağı alındı. Daha sonra Göğüs Cerrahisi uzmanları Dr. Dilay Karamık Kazğı ve Hasan Yavuz ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Recep Berat Çiçek'in katılımıyla yaklaşık bir saat süren ameliyatla göğüs kafesindeki kırık, implant (plaka) kullanılarak birleştirildi.

Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hasta, sağlığına kavuştu.