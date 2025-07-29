Mardin'de yalnız yaşayan 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan genç evinde ölü bulundu.
Yenituran Mahallesi Selvi Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 27 yaşındaki Yusuf Akıncı'dan haber alamayan yakınları eve girdi.
Akıncı'yı hareketsiz gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akıncı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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