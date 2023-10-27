Mardin'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı kavşağı mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 BBB 733 plakalı hafif ticari araç ile 21 LC 323 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, biri 8 günlük bebek 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.