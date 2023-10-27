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        Mardin'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:00
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        Mardin'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hafif ticari araç ve minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 6 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolu Mazıdağı kavşağı mevkisinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 BBB 733 plakalı hafif ticari araç ile 21 LC 323 plakalı minibüs çarpıştı.

        Kazada, biri 8 günlük bebek 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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