Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden birinin evinde de, 47 uyuşturucu hap, 5.60 gram toz esrar ve 0.28 gram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.

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