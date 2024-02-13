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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:25
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Artuklu ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 29 gram metamfetamin ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden birinin evinde de, 47 uyuşturucu hap, 5.60 gram toz esrar ve 0.28 gram metamfetamin bulundu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğeri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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