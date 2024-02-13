Mardin'de ameliyatla 79 yaşındaki hastanın dizlerindeki eğrilik giderildi.

Savur ilçesinin kırsal Yeşilalan Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Günay, son 10 yılda giderek artan şekilde şiddetli ağrı, dizde ileri derece eğrilik (varus), hareket kısıtlılığı ve yürüme güçlüğü nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerinde dizlerinde eğrilik, kireçlenme ve sol dizde kemik defekti tespit edilen hasta, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Op. Dr. İlhami Şahin ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fırat Bilgin tarafından ameliyata alındı.

Dizlerine eş zamanlı çift taraflı total diz protez ameliyatı ile sağlığına kavuşan hasta, servise alındı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldız, Şahin ve Bilgin, Günay'ı serviste ziyaret etti.

Şahin, AA muhabirine, Günay'ın yaklaşık bir hafta önce polikliniğe başvurduğunu, yaptıkları değerlendirmede ameliyat kararı verdiklerini söyledi.

Ameliyatla dizlerinde eğriliğin giderildiğini, aynı zamanda sol dizindeki ileri düzeyde yaklaşık 1 santim kemik defektinin, kendi kemiğiyle onarıldığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Ameliyatın ardından birinci günde hemen yürüttük, iyi sonuç aldık. Hasta gayet iyi ve mutlu. Sağda yaklaşık 23 derece solda 25 varus vardı. Aynı zamanda solda kemik eksiği vardı. Her ikisini de düz pozisyona getirdik. Şu anda düz pozisyonda yürüyebilecek bir halde. Ameliyat 2 saat sürdü. Bu tür ameliyatlar, tek taraflı 3 ay arayla yapılandan daha üstün. Hastanın sağlığına geri dönüşü, erken iyileşmesi açısından da daha avantajlı."

Yıldız ise Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle sağlık vizyonunun her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, özellikli ameliyat ve işlem sayılarının arttığını kaydetti.

Günay da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.