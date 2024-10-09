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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:49
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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