Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 700 gram Hint keneviri, 109 gram esrar, 138 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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