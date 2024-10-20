Mardin'de bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Mardin Valiliği, Savur ilçesi kırsalındaki bazı alanların 2 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
Mardin Valiliği, Savur ilçesi kırsalındaki bazı alanların 2 gün özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Yeşilalan ve Pınardere mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerin 20-21 Ekim tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince vatandaşlarımızın söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.
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