Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum yapılıyor
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği öncülüğünde gençlere, Filistin ve Kudüs konularında sunum yapılıyor.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği öncülüğünde gençlere, Filistin ve Kudüs konularında sunum yapılıyor.
TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, yaptığı açıklamada, "Kudüs Okumaları" programlarında eğitim alan üniversiteli gençleri, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerle bir araya getirdiklerini belirtti.
Üniversiteli öğrencilerin Filistin ve Kudüs hakkında sunumlar yaptığını aktaran Ertaş, "Programımız kapsamında ortaokul ve liselerde, kanayan yaramız Filistin hakkında bilinçlendirici sunumlar yapıyoruz. Filistin ve Kudüs'ün biz Müslümanlar için önemi, siyonist İsrail'in amacı, Filistin'deki soykırım, boykotun amacı ve Müslümanların kardeşliği hakkında sunumlar yapıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.