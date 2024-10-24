Mardin'de TÜGVA tarafından "Filistin ve Kudüs" hakkında öğrencilere sunum yapılıyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin İl Temsilciliği öncülüğünde gençlere, Filistin ve Kudüs konularında sunum yapılıyor.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, yaptığı açıklamada, "Kudüs Okumaları" programlarında eğitim alan üniversiteli gençleri, ortaokul ve liselerdeki öğrencilerle bir araya getirdiklerini belirtti.

Üniversiteli öğrencilerin Filistin ve Kudüs hakkında sunumlar yaptığını aktaran Ertaş, "Programımız kapsamında ortaokul ve liselerde, kanayan yaramız Filistin hakkında bilinçlendirici sunumlar yapıyoruz. Filistin ve Kudüs'ün biz Müslümanlar için önemi, siyonist İsrail'in amacı, Filistin'deki soykırım, boykotun amacı ve Müslümanların kardeşliği hakkında sunumlar yapıyoruz." dedi.