Mardin'de 80 yaş ve üstü bireyler, sunulan hizmetle "sağlıklı yaş" alıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de Sağlık Bakanlığınca kurulan Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) sayesinde 80 yaş ve üstü bireylerin sağlık durumu kontrol ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üstü kişilerin kendilerinden sorumlu hekime emanet edildiği YAŞAM ile ileri yaştaki bireyler bütün sağlık kontrollerini tek çatı altında kolaylıkla gerçekleştiriyor.

Bakanlığın önceki yıl uygulamaya koyduğu merkezler sayesinde doktor, hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli, tıbbi sekreter, fizyoterapist, manevi destek görevlisi ve diyetisyenin de bulunduğu 19 kişiden oluşan ekipler, evlerinde muayene ettikleri bireyler için gerektiğinde hastanelerden hızlı bir şekilde randevu alıyor. Bu merkezlerden 2'si de Mardin'de kuruldu. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kızıltepe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan merkezlerde görevli ekipler, 1 yılda 2 bin kişiye ulaşarak sağlık hizmeti sundu.

Kürtçe ve Arapça bilen personelin de yer aldığı ekipler, öncelikle ileri yaştaki bireyleri evlerinde ziyaret ederek, sağlık kontrollerini yapıyor. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise hastanelerdeki merkezlere yönlendirilen bireylerin kronik hastalıklarının takibi yapılırken, unutkanlık, depresyon, beslenme bozukluğu, çoklu ilaç kullanımı gibi durumlarda ise gerekli müdahaleler sağlanıyor ayrıca kişiye özel beslenme ve diyet programları da uygulanıyor, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Ekipler, sağlık hizmeti sundukları bireyleri özel günlerinde de yalnız bırakmıyor. Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günlerde evlerinde ziyaret ettikleri bireylerin anlamlı günlerini kutlayan ekipler sayesinde bazı kişiler ilk kez doğum gününü de kutlama fırsatı buluyor. - 83 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı Kentte bu hizmetin ulaştırıldığı 80 yaş ve üstü bireylerden merkez Artuklu ilçesindeki Çabuk Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki Beşir Tekin, AA muhabirine, hem merkezde sunulan hizmetten hem de ekiplerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekin, bu sayede evde muayene olduğunu, ilaçlarının takibinin yapıldığını anlatarak, "Benimle ilgileniyorlar. Sağlık personeline ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim. Bakanlığın çalışmalarını hep takip ediyorum, çok memnunum, 'YAŞAM'ı kurdular, bize yardımcı oluyorlar. Bizi yormadan, hastaneye gitmeden evde muayene ediyorlar. Aynı zamanda doğum günümü ilk defa YAŞAM ekibi kutladı. Pasta da getirmişlerdi. Pastayı görünce çok heyecanlandım. Mumları üfledim. Çok memnunum hepsinden." dedi.

- "'YAŞAM' çok güzel bir şey" 82 yaşındaki Beşir Çelen ise evde rahatsızlanınca merkezden telefonla yardım istediğini aktararak, gelen ekiplerin kendisini muayene ettiğini söyledi. İlk tedavinin ardından hastaneye yönlendirildiğini, sıra beklemeden bütün işlemlerin kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden Çelen, "Allah razı olsun, çok güzel ilgi gösterildi. Bundan daha ilerisi var mı? En güzeli bu. 'YAŞAM' çok güzel bir şey. Ne kadar şükretsek azdır. Bize tatlı dille, güzellikle baktılar." diye konuştu.

Eşi Halise Çelen de bu hizmet sayesinde eşinin işlemlerinin çok çabuk yapıldığını belirterek, "Çok memnunuz. Akrabalarımıza bile anlattım, böyle bir çalışma var diye. Çok rahatız bu yönden. 'YAŞAM' çok güzel bir program. Hem evimizde ilgilendiler hem hastanede." değerlendirmesinde bulundu. - "İlaçlarını düzenli kullanmaya başladılar"

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki merkezde görevli aile hekimi Uzman Dr. Hacer Kader Kaya Cırın, amaçlarının 80 yaş ve üstü hastaların sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri olduğunu söyledi. Cırın, bu hizmet sayesinde hastanede birkaç gün sürecek işlemleri birkaç saatte tamamladıklarını anlatarak, "Sağlık kontrollerinin gecikmesini de engelledik. Hastalarımız artık şikayetleri olduğunda öncelikle bizleri aramayı ve bizlere söylemeyi alışkanlık haline getirdi. İlaçlarını düzenli kullanmaya başladılar. Böyle geri dönüşler olunca bizler de çok mutlu oluyoruz. Daha çok hastaya ulaşmak istiyoruz. Bu proje sayesinde hastalarımız sağlıklı yaş almaya başladı. Hem hastalarımız hem de yakınları çok memnun." diye konuştu.

​​​​​​​Gerontolog (yaşlanma ve yaşlılık uzmanı) Hülya Eş ise ileri yaştaki bireylerin özel günleri dahil her zaman yanlarında olduklarını, onlara ne kadar kıymetli olduklarını unutturmadıklarını söyledi. Bu kapsamda 83 yaşındaki hastaları Beşir Tekin'in de ilk kez doğum gününü kutlama fırsatı bulduklarını anlatan Eş, şunları kaydetti:

"Bir nebze olsun yaşlılarımıza ve yakınlarına yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Yaşlılarımızdan geri dönüşler çok güzel. İstedikleri zaman ulaşabilecekleri bir ekip olduğumuzu biliyorlar. Bu da hem onlar hem bizler için mutluluk verici. Onların hayır dualarını, teşekkürlerini almak bizleri çok sevindiriyor ve çok motive ediyor."