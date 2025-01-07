Mardin'de motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 BEK 359 plakalı hafif ticari araç ile 47 MA 4114 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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