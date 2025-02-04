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        Mardin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:22
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        Mardin'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

        Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Onur Sokak'ta bir apartmanın 4. katında, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Binada mahsur kalan ev sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen Ezgi Y. (1) Asya Y. (34) Elifnaz Y. (6) ve Abdurrahim Y. (45), ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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