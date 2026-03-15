Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İl genelinde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren sağanak yollarda su birikintilerine ve araçların trafikte ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.



Sağanak nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Savur, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Nusaybin Doğuş Mahallesi'nde etkili olan yağıştan bir ahırın duvarları çöktü. Çöken ahırdaki bazı hayvanlar telef oldu.



Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.



Öte yandan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, personel ve iş makineleriyle ildeki çalışmalara destek veriyor.

