        Mardin Haberleri

        Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Mardin kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        İl genelinde dün başlayan, gece ve sabah etkisini sürdüren sağanak yollarda su birikintilerine ve araçların trafikte ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu.

        Sağanak nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı, Derik, Savur, Yeşilli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde su taşkınları yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Nusaybin Doğuş Mahallesi'nde etkili olan yağıştan bir ahırın duvarları çöktü. Çöken ahırdaki bazı hayvanlar telef oldu.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

        Öte yandan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, personel ve iş makineleriyle ildeki çalışmalara destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber
        İlber

        Mardin'de öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı
        Mardin'de öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı
        Mardin'de sağanak; dereler taştı, evler ile tarım arazilerini su bastı
        Mardin'de sağanak; dereler taştı, evler ile tarım arazilerini su bastı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
        Mardin'de hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        Midyat'ta fidan dikim hazırlıkları yapılıyor
        Midyat'ta fidan dikim hazırlıkları yapılıyor