Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACC 252 plakalı hafif ticari araç, 13 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki istinat duvarından bir binanın bahçesine düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.