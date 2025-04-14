Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACC 252 plakalı hafif ticari araç, 13 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki istinat duvarından bir binanın bahçesine düştü.
Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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