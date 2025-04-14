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        Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 13:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 13:59
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        Mardin'de istinat duvarından düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, hafif ticari aracın istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ACC 252 plakalı hafif ticari araç, 13 Mart Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki istinat duvarından bir binanın bahçesine düştü.

        Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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