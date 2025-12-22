Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik 15-21 Aralık'ta çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda

        Benzer Haberler

        Midyat'ta turizm kışın da devam ediyor
        Midyat'ta turizm kışın da devam ediyor
        Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi
        Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi
        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü
        Kavgada tabancayla vurulan Fırat öldü