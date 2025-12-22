Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve bazı trafik kurallarının ihlalinden 66 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 15-21 Aralık'ta, merkez Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 38 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı.
Yüksek sesle müzik yayını yapan ve bazı trafik kurallarını ihlal eden 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
