        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve bazı trafik kurallarının ihlalinden 66 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        22.12.2025 - 11:58
        Mardin'de kural ihlali yapan 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı
        Mardin'in Artuklu ilçesinde yüksek sesle müzik yayını ve bazı trafik kurallarının ihlalinden 66 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 15-21 Aralık'ta, merkez Artuklu ilçesi Tarihi 1. Cadde ve çevresinde şehrin huzur ve güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla gece saatlerinde denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 38 umuma açık işyeri kontrol edildi, izin verilen saatler dışında müzik yayını yapan işletmeler uyarıldı ve yayınları sonlandırıldı.

        Yüksek sesle müzik yayını yapan ve bazı trafik kurallarını ihlal eden 66 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Paylaşımda, "Şehrimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

