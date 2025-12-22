Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:38 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:38
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Fırat B. (23) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

