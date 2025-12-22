Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Fırat B. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
