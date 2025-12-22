Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fırat B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenişehir Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.