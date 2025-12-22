Habertürk
Habertürk
        Mardin'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 22.12.2025 - 14:15 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:15
        Mardin'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANF 555 plakalı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

        Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

