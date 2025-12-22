Mardin'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANF 555 plakalı otomobil, kırsal Yolbilen Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.