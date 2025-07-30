Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Cevizpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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