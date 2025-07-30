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        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden 10 yaşındaki Berat Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:15
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        Mardin'de tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın yakıt deposunda meydana gelen patlamada yaralanan 7 kişiden 10 yaşındaki Berat Taş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ofis Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde önceki gün park halindeki bir tırın yakıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Taş, tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Patlamada, tırın içinde ve çevresinde bulunan Berat Taş (10) ile H.T. (33), E.T. (5), M.T. (43), O.T. (29), A.T. (35) ve H.T. (60) yaralanmış, yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Yaralılardan durumu ağır olan Taş, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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